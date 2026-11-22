Новообраний спікер парламенту та виконувач обов’язків президента Сербії Александар Чупич не братиме участі у саміті ЄС-Західні Балкани, який відбудеться в Брюсселі наступного тижня.

Про це повідомила Делегація Європейського Союзу в Сербії, передає "Європейська правда" з посиланням на N1.

Чупич висловив свій жаль з цього приводу під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Делегації Європейського Союзу в Сербії Джуліаном Васалом.

Однак Чупич наголосив, що нове керівництво Сербії надає великого значення співпраці з Європейським Союзом, а відносини з ЄС та прогрес у ключових сферах реформ залишаються серед найважливіших пріоритетів, йдеться у заяві Делегації ЄС у Сербії.

Зустріч відбулася в резиденції Європейського Союзу, у перший повний день повноважень Чупича, і на ній також були присутні представники "Студентського списку".

Розмова була присвячена європейському шляху Сербії та наступним крокам у процесі вступу до ЄС, при цьому особливу увагу було приділено ролі парламенту у впровадженні необхідних реформ.

Особливу увагу було приділено верховенству права та переговорам щодо розділів 23 і 24, які стосуються судової системи, основних прав, правосуддя, свободи та безпеки.

Учасники зустрічі наголосили на необхідності зміцнення демократичних інститутів, збереження незалежності судової влади, покращення свободи ЗМІ та більш повного інформування громадян про процес європейської інтеграції, йдеться у заяві.

Також було домовлено про проведення додаткових переговорів на технічному рівні у сферах освіти, енергетики та охорони навколишнього середовища.

Європейський Союз ще раз підтвердив свою прихильність політиці розширення та підтримку Сербії на її європейському шляху, наголосивши, що прогрес у переговорах про вступ вимагає подальшого впровадження реформ.

Під час зустрічі було підтверджено готовність продовжувати діалог та надати нового імпульсу реформам, які мають принести конкретну користь громадянам Сербії відповідно до цінностей Європейського Союзу.

17 листопада відбулося перше засідання новообраної Народної скупщини (парламенту) Сербії, у якій більшість отримав опозиційний блок "Студентський список".

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця рух "Студентський список" здобув перемогу на парламентських виборах у країні, перемігши багаторічного лідера Сербії Александра Вучича. "Студентський список", що виник у результаті багатомісячних студентських протестів, швидко перетворився на найважливішу політичну силу країни.

Згідно з результатами виборів, "Студентський список" здобув 140 місць у 250-місному парламенті, а Сербська прогресивна партія Вучича – 103.

Більше про вибори у Сербії читайте у статті: Хто прийшов до влади у Сербії. Розповідаємо про політику "студентів", які скинули Вучича.