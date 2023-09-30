Мэр румынского города над Дунаем считает, что жителей зря пугают воздушными тревогами

Мэр румынского города Галац, расположенного рядом с украинским Рени, считает чрезмерными мерами оповещения воздушной тревоги, которые начали получать жители во время российских атак на украинские порты на Дунае.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Мэр города Галац Ионут Пучану заявил, что считает чрезмерными оповещения, которые начали регулярно получать местные жители, и ждет выводов румынских служб по поводу того, имела ли основания последняя тревога вечером в пятницу.

Он сказал, что лично не понимает, зачем рассылать извещения тревоги, которые среди ночи пугают людей, что это воспринимается, "словно страна в состоянии войны", и куда тогда повышать масштабы предупреждений, если уровень угрозы стал бы серьезнее.

"Со всем уважением к армии, но для ментального здоровья граждан, в частности в этом районе, по моему мнению, пора немного уменьшать масштабы шоу, которое мы сейчас наблюдаем. А если там что-то серьезнее, то пусть скажут нам, чтобы мы готовились", – сказал мэр.

Он также заявил, что если в воздушное пространство страны действительно залетают ракеты или ударные беспилотники, то армия должна позаботиться, чтобы этого не происходило.

Напомним, после очередной российской атаки "Шахедами" на украинские порты над Дунаем Румыния заявила о возможном нарушении своего воздушного пространства в районе города Галац. Специалисты пока не нашли никаких обломков.

Как известно, после нескольких случаев падения обломков дронов РФ на румынскую территорию 14 сентября Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

Тогда же начали строить укрытия в приграничных с Украиной районах, а жители начали получать оповещения воздушной тревоги во время атак РФ на украинские порты над Дунаем.

Недавно обломки ракеты нашли в озере на юго-востоке Молдовы.