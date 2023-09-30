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Євросоюз та Молдова підписали угоду про статус місії ЄС в країні

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Субота, 30 вересня 2023, 15:59

Брюссель та Кишинів підписали угоду про статус місії Євросоюзу в Молдові для новоствореної Місії партнерства ЄС в країні.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, який завітав з візитом до Молдови.

За його словами, підписана з міністром внутрішніх справ Адріном Ефросом угода дозволяє повноцінно функціонувати Місії партнерства ЄС в Молдові.

"ЄС залишається відданим підтримці стійкості Молдови до гібридних загроз та іноземного втручання, особливо з боку Росії", – зазначив Боррель.

Також головний дипломат ЄС зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду, з якою обговорив зусилля Кишинева, спрямовані на просування країни на шляху до ЄС напередодні майбутнього звіту про розширення, в якому вперше буде дана оцінка і Молдові як країні-кандидату на вступ.

Напередодні Брюссель і Кишинів підписали угоду, за якою Молдова стала країною-учасницею Механізму цивільного захисту Євросоюзу.

Нова голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає для Молдови більш реальним сценарієм реінтеграцію з Придністров'ям до вступу в Євросоюз, в той час як Україна в іншій ситуації.

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Молдова Вступ до ЄС Єврокомісія Боррель