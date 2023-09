Євросоюз та Молдова підписали угоду про статус місії ЄС в країні

Брюссель та Кишинів підписали угоду про статус місії Євросоюзу в Молдові для новоствореної Місії партнерства ЄС в країні.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, який завітав з візитом до Молдови.

За його словами, підписана з міністром внутрішніх справ Адріном Ефросом угода дозволяє повноцінно функціонувати Місії партнерства ЄС в Молдові.

The EU remains committed to support Moldova’s resilience against hybrid threats and foreign interference, especially from Russia.

I signed with MoI Efros a Status of Mission Agreement for our newly established EU Partnership Mission in Moldova, which allows it to fully function. pic.twitter.com/ct1Hcfb8QN