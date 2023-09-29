Молдова і Євросоюз підписали угоду про приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС

Брюссель і Кишинів підписали угоду, за якою Молдова стала країною-учасницею Механізму цивільного захисту Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Єврокомісія.

Після того, як Молдова ратифікує угоду, вона розпочне її тимчасове застосування. Це триватиме до повного набрання Угодою чинності 1 січня 2024 року.

Угоду підписали Єврокомісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич та міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос у Кишиневі.

За словами Ленарчича, приєднавшись до Механізму цивільного захисту ЄС, Молдова може значно підвищити нашу готовність до реагування на надзвичайні ситуації і створити більш стійку систему управління ризиками стихійних лих у Європі.

"Сьогодні я радий вітати Молдову в лавах європейських рятувальників — Механізмі цивільного захисту ЄС. Це відбулось через п’ять місяців після того, як я представив Молдові плановий документ щодо наступних кроків у приєднанні до Механізму цивільного захисту ЄС", – сказав він.

"Тоді як безжальний напад Росії на Україну змусив тисячі українців рятуватись від війни, Молдова виявилася надійним партнером. Вона прийняла та надала притулок багатьом. Я хочу подякувати органам цивільного захисту Молдови за їх наполегливу роботу", – зазначив Ленарчич.

Раніше повідомлялося, що 19 вересня Молдова приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС як держава-учасниця.

Цивільний захист охоплює превентивні заходи для зменшення впливу майбутніх надзвичайних ситуацій або катастроф, а також допомогу, що надають населенню після природної чи техногенної катастрофи. Механізм цивільного захисту ЄС координує цю відповідь на рівні ЄС.

Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, ставши його 36-ю учасницею, у квітні 2023 року.