Евросоюз и Молдова подписали соглашение о статусе миссии ЕС в стране

Брюссель и Кишинев подписали соглашение о статусе миссии Евросоюза в Молдове для новосозданной Миссии партнерства ЕС в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который посетил с визитом Молдову.

По его словам, подписанное с министром внутренних дел Адрином Эфросом соглашение позволяет полноценно функционировать Миссии партнерства ЕС в Молдове.

The EU remains committed to support Moldova’s resilience against hybrid threats and foreign interference, especially from Russia.

I signed with MoI Efros a Status of Mission Agreement for our newly established EU Partnership Mission in Moldova, which allows it to fully function.