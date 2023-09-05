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У Польщі з ночі палає склад з біомасою

Вівторок, 5 вересня 2023, 09:56

У Великопольському воєводстві з ночі гасять пожежу на складі з біомасою.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда". 

Склад, де спалахнула пожежа, розташований у районі колишніх шахт у гміні Клещев. 

На місце вирушили більше десятка пожежних бригад з довколишніх населених пунктів. 

У пресслужбі пожежників воєводства повідомили, що вогонь вже взяли під контроль. 

Нагадаємо, у Вільнюсі нещодавно гасили пожежу на підприємстві переробки вторсировини, а у Франції кілька днів гасили пожежу на силосах із зерном поруч з портом Ла-Рошель.

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Польща