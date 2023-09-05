У Польщі з ночі палає склад з біомасою

У Великопольському воєводстві з ночі гасять пожежу на складі з біомасою.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Склад, де спалахнула пожежа, розташований у районі колишніх шахт у гміні Клещев.

На місце вирушили більше десятка пожежних бригад з довколишніх населених пунктів.

У пресслужбі пожежників воєводства повідомили, що вогонь вже взяли під контроль.

Нагадаємо, у Вільнюсі нещодавно гасили пожежу на підприємстві переробки вторсировини, а у Франції кілька днів гасили пожежу на силосах із зерном поруч з портом Ла-Рошель.