Пожежу на силосах із зерном біля порту Ла-Рошелі доведеться гасити кілька днів

Ліквідація пожежі на силосах із зерном поруч з французьким портом Ла-Рошель може зайняти кілька днів.

Про це повідомляє FranceBleu, пише "Європейська правда".

У префектурі департаменту Приморська Шаранта оголосили, що поширення вогню стримали, але на остаточну ліквідацію займання знадобиться кілька діб.

La Rochelle – Police municipale

На місці продовжують роботу близько 50 пожежників, для них доставили 72-метрову драбину, щоб спростити гасіння на 50-метровій висоті.

У кожному з чотирьох силосів, які охопила пожежа, зберігається по 8 тонн зерна, до яких полум’я не встигло дістатися. Їх планують відвантажити, щойно це стане безпечніше, та перевезти на зберігання до порту.

Район пожежі залишається перекритим у радіусі 100 метрів.

Нагадаємо, пожежа спалахнула близько 8 ранку у четвер в одному із силосів, що належить Sica Atlantique, та поширився ще на три. Попередньо вважають, що займання походить від механізму підйому і транспортування зерна всередині силосу.

У Вільнюсі цього тижня гасили пожежу на підприємстві переробки вторсировини, а у Нідерландах щасливо завершилася історія вантажного судна з тисячами авто, яке загорілось у морі.