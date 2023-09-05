В Польше с ночи пылает склад с биомассой
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Вторник, 5 сентября 2023, 09:56
Вторник, 5 сентября 2023, 09:56
В Великопольском воеводстве в центрально-западной Польше с ночи тушат пожар на складе с биомассой.
Об этом сообщает польское агентство PAP, пишет "Европейская правда".
Склад, где вспыхнул пожар, расположен в районе бывших шахт в гмине Клещев.
На место отправились более десятка пожарных бригад из близлежащих населенных пунктов.
В пресс-службе пожарных воеводства сообщили, что огонь уже взяли под контроль.
Напомним, в Вильнюсе недавно тушили пожар на предприятии переработки вторсырья, а во Франции несколько дней тушили пожар на силосах с зерном рядом с портом Ла-Рошель.
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