В Польше с ночи пылает склад с биомассой

В Великопольском воеводстве в центрально-западной Польше с ночи тушат пожар на складе с биомассой.

Об этом сообщает польское агентство PAP, пишет "Европейская правда".

Склад, где вспыхнул пожар, расположен в районе бывших шахт в гмине Клещев.

На место отправились более десятка пожарных бригад из близлежащих населенных пунктов.

В пресс-службе пожарных воеводства сообщили, что огонь уже взяли под контроль.

Напомним, в Вильнюсе недавно тушили пожар на предприятии переработки вторсырья, а во Франции несколько дней тушили пожар на силосах с зерном рядом с портом Ла-Рошель.