Німеччина поставила Україні першу партію щойно вироблених снарядів до Gepard

Німеччина передала Україні щойно вироблені на відновленій виробничій лінії боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Німеччини.

У відомстві зазначили, що будівництво виробничої лінії для виготовлення боєприпасів раніше успішно завершили в амбітні терміни, що дозволило здійснити першу поставку п'ятизначної кількості снарядів в Україну.

"Війна в Україні майже щодня нагадує нам, що захист власної країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З відновленням виробництва боєприпасів Gepard ми зосереджуємося саме на цих двох важливих аспектах", – заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

"Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних перешкод запустили виробництво", – додав він.

Міністр запевнив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну в тих сферах, які є її сильними сторонами: артилерія, боєприпаси та наземна протиповітряна оборона.

У лютому 2023 року міністр оборони Німеччини на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив, що на замовлення Федерального міністерства оборони Німеччини компанія Rheinmetall AG відновить виробничу лінію для виробництва боєприпасів до Gepard.

Підписаний у лютому контракт з бюджетом у 168 мільйонів євро передбачає поставку загалом 300 тисяч снарядів. Для цього необхідно було перезапустити виробництво і знайти спосіб переробки старих боєприпасів за допомогою нових засобів.

Незважаючи на цей складний процес, перші боєприпаси вдалося доставити в Україну майже через сім місяців після підписання контракту.

На сьогодні Німеччина поставила Києву 46 установок Gepard. Ще шість мають надійти найближчим часом.

Нагадаємо, 30 серпня німецький уряд відзвітував про надання чергового пакета військової допомоги Україні, зокрема танків Leopard 1A5 і радіолокаційної системи повітряного спостереження TRML-4D.

Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні крилаті ракети Taurus. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не ухвалюватимуть "цілий рік".