Прем’єр-міністр Канади Марк Карні у роковини Голодомору вшанував пам’ять мільйонів загиблих українців і заявив, що режим Владіміра Путіна продовжує жорстоку традицію сталінської політики щодо України.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій 28 листопада, повідмоляє "Європейська правда".

Карні наголосив, що Голодомор був геноцидом, організованим радянським режимом Сталіна у 1932 та 1933 роках для того, щоб заморити голодом і підкорити український народ, а також знищити його націю, культуру та ідентичність.

"Але Україна вистояла. Майже через століття режим Владіміра Путіна продовжує цю жорстоку традицію – бомбардуючи українські церкви, школи та лікарні, насильно вивозячи дітей, руйнуючи сільськогосподарське виробництво та знищуючи критично важливу енергетичну інфраструктуру напередодні зими", – констатував Карні.

Він підкреслив, що попри невпинну агресію РФ український народ продемонстрував надзвичайну мужність, рішучість та силу, і наголосив на важливості підтримки боротьби України.

"Їхня боротьба – це наша справа, а їхня незалежність стане нашою перемогою. Відтоді, як у 2022 році розпочалося безпідставне й невиправдане повномасштабне вторгнення Росії, ми стоїмо пліч-о-пліч з українським народом. Сьогодні ми працюємо разом з Україною та нашими союзниками, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир, який гарантуватиме суверенітет та довгострокову безпеку України. Майбутнє України належить виключно українському народу", – заявив глава канадського уряду.

У суботу, 28 листопада, представники влади низки європейських країн опублікували заяви у пам’ять про мільйони українців, що загинули внаслідок влаштованого радянською владою Голодомору.

У День памʼяті жертв голодоморів до України завітав генсек Ради Європи Ален Берсе, президент Володимир Зеленський подякував йому.