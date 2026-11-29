Через два роки після заяви грузинської влади про призупинення переговорів щодо євроінтеграції та безпрецедентно жорстокого розгону протестів в Тбілісі у суботу відбулась масштабна антиурядова демонстрація.

Про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Учасники акції двома колонами прямували до площі Свободи від першого корпусу Тбіліського державного університету та станції метро "Авлабарі". До демонстрації на площі Орбеліані приєдналась новостворена Соціал-демократична партія та її прихильники.

Акція стала частиною дворічного безперервного протесту, у межах якого в Тбілісі перед парламентом та біля адміністративних будівель в інших містах відбувались марші та інші заходи.

"Сьогодні, як ніколи, очевидно: Грузія без Іванішвілі означає повернення європейського майбутнього, добробуту, безпеки та справедливості. Уже два роки грузинський народ, який бореться за свободу, відповідає на систематичні катування людей, принизливе поводження з ними та взяття їх у заручники з боку режиму безперервною, рішучою боротьбою та солідарністю одне з одним", – ідеться у спільній заяві опозиційних партій, які долучилися до організації акції.

Після переломної заяви грузинської влади 28 листопада 2024 року, за оцінками правозахисних організацій Грузії, права людини та демократія в країні зазнали різкого й стрімкого регресу. На тлі ускладнення відносин з Європейським Союзом та розриву стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами процес зближення з Росією став помітнішим.

Нагадаємо, опублікований 4 листопада щорічний звіт Єврокомісії щодо розширення ЄС констатує, що процес євроінтеграції Грузії де-факто зупинено, а країна зберігає статус кандидата лише формально.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

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