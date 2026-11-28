Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні була розлюченою, коли розмовляла телефоном з президентом України Володимиром Зеленським про українську атаку на російські кораблі у Лівії.

Про це повідомляє Corriere della Sera, інформує "Європейська правда".

Джорджа Мелоні, за інформацією видання, була розлюченою, очікуючи на телефонну розмову із Зеленським через те, що Україна не повідомила союзників про свою атаку на кораблі РФ поблизу Лівії. А коли її з’єднали з українським президентом, Мелоні нібито сказала йому: "Мені це вже справді набридло".

Як зазначає видання, українські дрони, вразивши російські судна у східній Лівії, в результаті "зачепили й Італію" та її інтереси в Середземному морі. Це наражає її на ризик міграційних атак та відповідей щодо компаній, які працюють у цій зоні.

Також це мало наслідки для уряду в Римі, який став мішенню для опозиції та змушений терпіти політичне втручання Москви, яка намагається вплинути на майбутні вибори.

Нагадаємо, 23 листопада Зеленський підтвердив, що біля лівійського порту Бенгазі українські морські дрони затопили російський корвет "Меркурій" із вертольотом Ка-27 на борту, а також уразили суховантаж MV ANGARA, яким Росія перевозила зброю.

Згодом Зеленський заявив, що Україна завжди координує свої атаки на російські кораблі з країнами, у межах чиїх вод або поблизу чиєї інфраструктури діють українські сили, на що в Італії заперечили.

А у п’ятницю, 27 листопада, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джорджею Мелоні й зазначив, що операція в Лівії проходила без координації з європейськими партнерами.