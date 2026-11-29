Міністерство закордонних справ Угорщини у День пам’яті жертв Голодомору вшанувало пам’ять мільйонів невинних українців, які загинули внаслідок штучного голоду, та закликало ніколи про це не забувати.

Про це йдеться у заяві, опублікованій міністерством 28 листопада у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

У заяві угорське зовнішньополітичне відомство наголосило, що світ ніколи не повинен забувати про цю трагедію.

"У День пам’яті про Голодомор Угорщина разом із народом України вшановує пам’ять мільйонів невинних жертв голодомору, навмисно спричиненого сталінським режимом у 1932–1933 роках. Ми ніколи не повинні про це забути", – йдеться у заяві.

У МЗС України у відповідь подякували "дорогим угорським друзям" за слова солідарності та за спільне вшанування пам’яті невинних жертв.

Там підкреслили, що саме Кремль організував жахливий злочин Голодомору, а сьогодні Кремль продовжує використовувати голод як зброю.

"Блокада Чорного моря з боку Росії ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Важливо, що Угорщина – це країна, яка ніколи не блокувала транзит українських товарів на світові ринки. Разом наші дві держави ще більше розширюють ці можливості та зміцнюють глобальну продовольчу безпеку", – наголосили в МЗС України.

У відомстві також подякували за гуманітарну допомогу, яку Угорщина та угорський народ надають Україні напередодні однієї із найсуворіших зим у новітній українській історії.

У суботу, 28 листопада, представники влади низки європейських країн опублікували заяви у пам’ять про мільйони українців, що загинули внаслідок влаштованого радянською владою Голодомору.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні у роковини Голодомору заявив, що режим Владіміра Путіна продовжує жорстоку традицію сталінської політики щодо України.