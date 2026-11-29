29 листопада в Гагагузії, автономному регіоні Молдови, що вважається оплотом впливу РФ, відбувається другий тур виборів керівника (башкана), де змагаються незалежний кандидат Александр Стояногло та підтримуваний Партією соціалістів Федір Гагауз.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У першому турі Стояногло набрав 38,44% виборців, за Гагауз – 24,21%. Однак перемога у першому турі Стояногло, колишнього генпрокурора та суперника Маї Санду на президентських виборах, не гарантує йому фінального виграшу в Гагауза, якого називають кандидатом Москви.

Перед другим туром виборів башкана четверо з шести кандидатів, які не пройшли до наступного етапу, оголосили про підтримку Федора Гагауза. За оцінкою експертів, підтримка колишніх суперників може стати важливим ресурсом для Гагауза.

Кандидати, які його підтримали, сукупно набрали в першому турі понад 30% голосів. Водночас самі заклики голосувати за певного претендента не гарантують, що виборці до них дослухаються.

Кампанія перед другим туром супроводжувалася суперечками навколо політичної незалежності Стояногло. Позитивні висловлювання про нього з боку спікера парламенту Молдови та лідера керівної партії PAS Ігоря Гросу зашкодили кандидату. У регіоні, де партія влади Молдови вкрай непопулярна, поширився ярлик щодо Стояногло як "прихованого кандидата PAS".

Сам Стояногло заперечував зв'язок із PAS та наголошував, що готовий домовлятися з центральною владою відкрито та в інтересах жителів Гагаузії.

Водночас, як повідомляє Newsmaker, на платформі Polymarket, де користувачі роблять ставки на результати різних подій, фаворитом вважають Стояногло. Ймовірність його перемоги оцінювали у 83%, Гагауза – у 17%.

Гагаузія вважається найбільш проросійським регіоном Молдови. Детально про неї "ЄП" розповідала у статті "Що таке Гагаузія у Молдові та як Росія змогла її "окупувати".

Посада башкана Гагаузії стала вакантною у серпні, коли Народні збори констатували припинення повноважень Євгенії Гуцул.

Гуцул була засуджена у справі про незаконне фінансування колишньої партії "Шор" до 7 років позбавлення волі.

Детально про важливість виборів у Гагаузії читайте у статті "Ляпас з Молдови. Як вибори у Гагаузії довели провал старих підходів Кремля".