В Іспанії у неділю, 29 листопада, проходять дострокові парламентські вибори, за результатами яких ультраправа партія Vox може вперше з моменту повернення країни до демократії увійти до складу уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чергові вибори в Іспанії мали відбутися лише влітку наступного року, однак соціалістичний прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив дострокове голосування у жовтні. Причиною стало блокування у парламенті запропонованих урядом заходів для подолання житлової кризи.

Житлова криза спричинила значне суспільне обурення після виселення у вересні з квартири в Мадриді 87-річної жінки, яка не могла сплачувати оренду після того, як інвестиційний фонд, який придбав її житло, підвищив плату на 230%.

Це 17 загальні вибори за понад 50 років нинішнього демократичного періоду в Іспанії. Виборчі дільниці відчинені з 9:00 до 20:00.

Як інформує агентство EFE, загалом 38,6 млн іспанців мають право прийти на виборчі дільниці, щоб обрати 209 членів Сенату та 350 членів Конгресу.

За даними опитувань, консервативна Народна партія Альберто Нуньєса Фейхоо має найбільші шанси посісти перше місце, але навряд чи отримає абсолютну більшість. Водночас разом із ультраправою партією Vox вона може здобути достатньо місць для формування коаліційного уряду.

Нині Vox виступає проти подальшої військової допомоги України, її позиція щодо завершення війни стала ближчою до позиції президента США Дональда Трампа. Очільник партії Сантьяго Абаскаль звинуватив європейських лідерів у тому, що вони нібито хочуть продовження війни заради власних політичних інтересів, а також відзначав, що "лише Трамп може допомогти Україні захиститися і відбудуватися".

Соціалістична робітнича партія чинного очільника уряду Педро Санчеса скоротила відставання від консерваторів напередодні завершення виборчої кампанії. Однак навіть у разі перемоги соціалістам їм буде складно сформувати нову коаліцію за підтримки лівих і регіональних націоналістичних партій.

Тим часом Санчес заявив, що впевнений у перемозі. В ефірі радіостанції Cadena SER у п'ятницю він сказав, що не може уявити поразки своєї партії.

Зробивши житлову кризу головною темою кампанії, Санчес намагався відвернути увагу від звинувачень у корупції на адресу свого найближчого оточення та критики дій уряду під час міграційної кризи в іспанському анклаві Сеута на півночі Африки. Тоді протягом 48 годин з сусіднього Марокко у Сеуту прибули близько 80 тисяч людей.

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