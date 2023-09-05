Держдеп відповів на питання про візит Блінкена до Києва
Вівторок, 5 вересня 2023, 21:39
У Держдепі прокоментували інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про можливий візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.
Про це на брифінгу сказав заступник речника американського зовнішньополітичного відомства Ведант Пател.
Він не підтвердив дані про поїздку Блінкена в Україну.
"У мене немає оновлень з приводу будь-якої офіційної поїздки від Держдепу", – сказав Пател.
Раніше видання ZN.ua з посиланням на джерела повідомило, що Ентоні Блінкен прибуде з візитом до Києва 6 березня. При цьому жодних деталей щодо поїздки Блінкена не повідомлялось.
Востаннє Блінкен відвідував Україну рік тому. Тоді про поїздку американського держсекретаря також не повідомляли заздалегідь.
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