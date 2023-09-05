Госдеп ответил на вопрос о визите Блинкена в Киев
Вторник, 5 сентября 2023, 21:39
В Госдепе прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможном визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.
Об этом на брифинге сказал заместитель спикера американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател.
Он не подтвердил данные о поездке Блинкена в Украину.
"У меня нет обновлений по поводу какой-либо официальной поездки от Госдепа", – сказал Пател.
Ранее издание ZN.ua со ссылкой на источники сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Украину 6 сентября. При этом никаких деталей о поездке Блинкена не сообщалось.
В последний раз Блинкен посещал Украину год назад. Тогда о поездке американского госсекретаря также не сообщалось заранее.
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