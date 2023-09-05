Госдеп ответил на вопрос о визите Блинкена в Киев

В Госдепе прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможном визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Об этом на брифинге сказал заместитель спикера американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател.

Он не подтвердил данные о поездке Блинкена в Украину.

"У меня нет обновлений по поводу какой-либо официальной поездки от Госдепа", – сказал Пател.

Ранее издание ZN.ua со ссылкой на источники сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Украину 6 сентября. При этом никаких деталей о поездке Блинкена не сообщалось.

В последний раз Блинкен посещал Украину год назад. Тогда о поездке американского госсекретаря также не сообщалось заранее.