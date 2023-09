Суд ЄС відхилив скарги на санкції ще чотирьох російських олігархів – ЗМІ

Суд ЄС відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку, Михаїлу Гуцерієву, Тиграну Худавердяну і Александру Шульгіну у скасуванні санкцій.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Російські олігархи намагалися через суд зняти санкції, запроваджені проти них у ЄС у зв'язку з розв'язаною президентом Росії Владіміром Путіним війною проти України.

"Усі інші справи, пов'язані з санкціями ЄС (візові заборони та заморожування активів) проти Росії та Білорусі, включаючи Тимченка, Шульгіна, Худавердяна та Гуцерієва, також були відхилені. Це означає, що правові підстави для санкцій з боку ЄС залишаються міцними", – написав він у Twitter.

and it appears that all other other cases related to EU sanctions (visa bans & asset freezes) against #Russia & #Belarus, including Timchenko, Shulgin, Khudaverdyan and Gutseriev, also were dismissed. It means that the EU legal grounds for sanctioning are solid. #Ukraine https://t.co/7dKQ6ttlvh