Суд ЕС отклонил жалобы на санкции еще четырех российских олигархов - СМИ

Суд ЕС отказал российским олигархам Геннадию Тимченко, Михаилу Гуцериеву, Тиграну Худавердяну и Александру Шульгину в отмене санкций.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Российские олигархи пытались через суд снять санкции, введенные против них в ЕС в связи с развязанной президентом России Владимиром Путиным войной против Украины.

"Все другие дела, связанные с санкциями ЕС (визовые запреты и замораживание активов) против России и Беларуси, включая Тимченко, Шульгина, Худавердяна и Гуцериева, также были отклонены. Это означает, что правовые основания для санкций со стороны ЕС остаются крепкими", – написал он в Twitter.

and it appears that all other other cases related to EU sanctions (visa bans & asset freezes) against #Russia & #Belarus, including Timchenko, Shulgin, Khudaverdyan and Gutseriev, also were dismissed. It means that the EU legal grounds for sanctioning are solid. #Ukraine https://t.co/7dKQ6ttlvh — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 6, 2023

Российское агентство ТАСС со ссылкой на представителя Суда ЕС также сообщило об отклонении жалоб на санкции российских бизнесменов Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна. О Шульгине в сообщении ТАСС не упоминается.

"Да, суд отклонил сегодня все иски от российских бизнесменов", – цитирует агентство представителя суда.

Ранее Суд ЕС сообщил, что отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции Евросоюза.

"Хотя Дмитрий Пумпянский не принимал непосредственного участия в военном наступлении на Украину, он задействован в секторах экономики, которые составляют значительный источник доходов для правительства Российской Федерации", – заявил суд.

В прошлом году на аукционе впервые продали арестованную в Гибралтаре яхту Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского за 37,5 миллиона долларов.