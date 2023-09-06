Конгресс США одобрил продажу Польше 96 вертолетов Apache
Польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил о согласии Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением.
Об этом сообщает "Европейская правда".
До завершения процедур закупки и доставки армия США предоставит Польше вертолеты из собственных ресурсов
"Мы получили разрешение Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением! Теперь мы начинаем переговоры о цене. До завершения процедур и доставки приобретенных вертолетов в Польшу армия США обеспечит нас Apache из собственных ресурсов", – написал Блащак в Twitter.
Mamy zgodę Kongresu USA na sprzedaż Polsce 96 szt. śmigłowców Apache wraz z radarami i uzbrojeniem! Teraz przystępujemy do negocjacji cenowych. Do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam Apache z własnych zasobów. pic.twitter.com/WtTDTmPfAf— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 6, 2023
Перед этим продажу Польше вертолетов одобрил Госдеп.
Ранее Блащак говорил, что первоначально США передадут Польше из своих запасов восемь вертолетов.