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Конгресс США одобрил продажу Польше 96 вертолетов Apache

Среда, 6 сентября 2023, 13:55

Польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил о согласии Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением.

Об этом сообщает "Европейская правда".

До завершения процедур закупки и доставки армия США предоставит Польше вертолеты из собственных ресурсов

"Мы получили разрешение Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением! Теперь мы начинаем переговоры о цене. До завершения процедур и доставки приобретенных вертолетов в Польшу армия США обеспечит нас Apache из собственных ресурсов", – написал Блащак в Twitter.

Перед этим продажу Польше вертолетов одобрил Госдеп.

Ранее Блащак говорил, что первоначально США передадут Польше из своих запасов восемь вертолетов.

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