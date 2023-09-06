У Болгарії кількість жертв потужних повеней зросла до чотирьох

В болгарському муніципалітеті Царево на узбережжі Чорного моря, який накрили потужні повені, зросла кількість жертв внаслідок негоди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BTA з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Болгарії.

За даними відомства, внаслідок повеней загинуло вже четверо осіб: двоє чоловіків і дві жінки.

Представник МВС додав, що наразі ніхто не вважається зниклим безвісти.

Через сильні дощі, що спричинили повінь, муніципалітет Царево оголосив надзвичайний стан та евакуацію.

Через дощ, який не припинявся майже добу, було зруйновано кілька мостів, внаслідок чого населені пункти Ахтопол, Варвара, Синеморець і Резово виявилися ізольованими.

Раніше повідомлялося, що щонайменше семеро людей загинули в результаті сильних дощів, що спричинили раптові повені на північному заході Туреччини.