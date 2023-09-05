У Болгарії через потужний шторм пішов під воду курорт на Чорному морі

У Болгарії в муніципалітеті Царево на узбережжі Чорного моря оголошено надзвичайний стан через потужний шторм, який вирує у південно-східній частині країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.

Сильні дощі тривають на південному узбережжі Чорного моря Болгарії з вечора понеділка.

Через негоду будівлі виявилися підтопленими, десятки автомобілів перебувають під водою, деякі з них змило в море. Дороги перекриті через розливи річок. Негоду супроводжує потужний вітер.

Місцева влада видала розпорядження про евакуацію людей з постраждалих від повені районів.

"Такої кількості опадів у Царево ніколи не було. Такої повені ніколи не було. Одне село повністю затоплене. Річка Велека вийшла з берегів у селі Кости, і там довелося провести часткову евакуацію", – сказав мер муніципалітету Георгій Лапчев.

На території муніципалітету трьох людей вважають зниклими безвісти, але ця інформація поки не підтверджена, повідомляє bTV.

За даними порталу 24 Часа, у регіоні Бургас оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки через інтенсивні опади та сильний вітер.

Meteo Balkans

Meteo Balkans

У вівторок в багатьох місцях на півдні та сході Болгарії очікують на короткочасні зливи та грози.

У Цареві опади спричинили безпрецедентну повінь. Подекуди їхня кількість перевищувала 120 літрів на квадратний метр за один день.

Раніше повідомляли, що сильні зливи накрили центральну частину Греції, внаслідок негоди загинув чоловік.

Негода також вирувала в Іспанії, де жертвами стихії стали п'ятеро осіб.