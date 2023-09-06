Раптова повінь у Туреччині забрала життя ще двох людей

Щонайменше семеро людей загинули в результаті сильних дощів, що спричинили раптові повені на північному заході Туреччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство Anadolu.

П'ятеро людей загинули й одна людина зникла безвісти в провінції Киркларелі поблизу кордону з Болгарією і Грецією після того, як пізно ввечері у вівторок були затоплені будинки.

Anadolou

Влада повідомила, що ще двоє людей загинули та 31 отримали поранення в північних районах Стамбула Башакшехір і Кучукчекмедже, де автомобілі плавали у паводкових водах.

Раніше повідомлялося, що щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок нічних повеней, спричинених проливними дощами, які перетворили вулиці Стамбула та північно-західного міста Киркларелі на бурхливі річки.

Сильні дощі, що спричинили руйнівні повені в різних частинах країни протягом останнього тижня і призвели до людських жертв і значних руйнувань, також накрили північні райони Стамбула пізно ввечері 5 вересня.

Нагадаємо, у Болгарії двоє людей загинули внаслідок потужної повені в муніципалітеті Царево на узбережжі Чорного моря.