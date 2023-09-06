В Болгарии количество жертв мощных наводнений возросло до четырех
Среда, 6 сентября 2023, 21:13
В болгарском муниципалитете Царево на побережье Черного моря, который накрыли мощные наводнения, возросло количество жертв в результате непогоды.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает БТА со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Болгарии.
По данным ведомства, в результате наводнений погибли уже четыре человека: двое мужчин и две женщины.
Представитель МВД добавил, что пока никто не считается пропавшим без вести.
Из-за сильных дождей, вызвавших наводнение, муниципалитет Царево объявил чрезвычайное положение и эвакуацию.
Из-за дождя, который не прекращался почти сутки, было разрушено несколько мостов, в результате чего населенные пункты Ахтопол, Варвара, Синеморец и Резово оказались изолированными.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере семь человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших внезапные наводнения на северо-западе Турции.