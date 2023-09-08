Чи стане Словаччина після виборів подібною до Угорщини Орбана

30 вересня у сусідній Словаччині відбудуться дострокові парламентські вибори, результат яких може виявитися дуже неприємним для Києва.

Наскільки ймовірним є сценарій антиукраїнської коаліції? Чи означатиме це повну відмову Братислави від військової підтримки України?

І взагалі, чи стане Словаччина країною, чия політика буде копією орбанівської?

Про все це редактор ЄвроПравди Юрій Панченко поспілкувався з експертом Словацької асоціації зовнішньої політики Александром Дулебою у Братиславі .

Радимо передивитися відео з повною версією розмови про Словаччину. Найцікавіші тези з інтерв’ю – у матеріалі "Лідер виборів у Словаччині став антиукраїнським через образу на Юлію Тимошенко".

Існує ймовірність, що словацька політика – в першу чергу внутрішня, але й зовнішня також – стане подібною до тієї, яку в Угорщині проводить прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Це стане можливим, якщо за результатами парламентських виборів 30 вересня коаліцію формуватиме партія Smer-SD та її лідер Роберт Фіцо, який дванадцять років був словацьким прем’єром.

Треба чесно визнати, що значною мірою успіх Фіцо пов'язаний із тим, що робота останніх урядів, це і уряд Ігоря Матовича, і Едуарда Гегера, – це був просто хаос.

Коаліцію з партією Smer-SD може скласти відверто неонацистська партія "Республіка", а також партія "Голос" та партія "Ми родина".

В принципі, уряд, сформований такою коаліцією, буде досить схожий на орбанівський.

Але Словаччина – це не Угорщина, я хочу це підкреслити.

Ключова відмінність між країнами полягає у тому, що в Словаччині немає монопольної партії. Орбан має більшість у парламенті, натомість Фіцо доведеться враховувати побажання інших політсил.

Друга відмінність – Словаччина має щеплення від авторитаризму. Навіть цілих два щеплення.

Якщо Фіцо знову стане прем'єр-міністром, не думаю, що Словаччина копіюватиме таку проросійську політику, яку зараз веде Орбан. Швидше Словаччина під його керівництвом просто стане тихою – уникаючи заяв та дій на підтримку Києва.

Однак при цьому не думаю, що Фіцо зупинить оборонні проєкти, пов'язані з Україною – розірве фінансовані Заходом контракти на виготовлення зброї для ЗСУ або угоди про співпрацю з Україною в оборонній промисловості. Адже вони вигідні самій Словаччині.

Але загалом партія Фіцо за те, щоб не давати Києву зброю. Вони закликають до миру за будь-яку ціну, і звичайно, це абсолютно неприйнятний для України сценарій.

Фіцо просто хоче бути гарним в очах свого виборця, а тому він буде говорити одне, а реально робити геть інше.

В принципі, він завжди проводив таку двовекторну східну політику. Хоча у 2014-16 роках Фіцо не був таким відверто антиукраїнським. Зокрема, в нього не було тез про фашистську державу.

Проте певні антиукраїнські настрої в нього були й раніше. Вони пов'язані з дуже поганим досвідом його переговорів з прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Але вибори можуть ще привести до неочікуваних результатів.

Проблема Словаччини в тому, що залишається більш ніж 30% людей, в яких немає своєї позиції.

Саме в цьому полягає ключова проблема словацької політики. Куди підуть ці 30% людей, у яких нема позиції? Тому на виборах у Словаччині завжди все вирішується в останні дні та можливі будь-які сюрпризи. Як приємні, так і ні.

Докладніше – у матеріалі "Лідер виборів у Словаччині став антиукраїнським через образу на Юлію Тимошенко".