Естонія пропонує сусідам спільне ембарго на торгівлю з РФ 

Естонія обговорює з країнами-сусідками запровадження спільного торговельного ембарго щодо РФ, проте ідея поки не має підтримки.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це заявили в естонському уряді.

Прем’єрка Кая Каллас сказала, що Естонія хотіла би запровадити спільне торговельне ембарго щодо Росії разом з іншими балтійськими сусідами та Фінляндією, проте поки такі переговори не мають успіху. За її словами, ключову роль у цьому питанні відіграє Фінляндія.

Каллас поки не обговорювала питання з фінським прем’єр-міністром Петтері Орпо, але планує зробити це.

З Естонії до Росії і зараз щоденно їдуть вантажі з товарами, які не потрапили під санкції, у тому числі електронікою, обладнанням, продуктами харчування. Глава МЗС Маргус Тсахкна каже, що рішення самої лише Естонії суттєво не вплине на ситуацію, але стане ударом для естонського бізнесу.

Він навів приклад, як наприкінці 2022 року уряд наказав національному залізничному оператору Operail припинити сполучення з Росією. Після цього нішу зайняв латвійський національний перевізник.

"Ми бачимо зростання тиску на користь того, щоб робити якісь більш рішучі кроки. І в Польщі, і у Литві, де наближаються вибори, з цього питання йдуть серйозні розмови", – зазначив він.

"Так, ми могли б ухвалити спільне рішення про заборону транзиту через Росію підсанкційних товарів для адресатів у третіх країнах", – каже Маргус Тсахкна.

Нагадаємо, литовські журналісти з'ясували, що керована державою компанія "Литовські залізниці" до середини 2022 року перевозила бізнес-вантажі дружини російського міністра з надзвичайних ситуацій Александра Куренкова Єлени Мільської, яку називають причетною до викрадення українських дітей.