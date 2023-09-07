Розслідування: Литовські залізниці перевозили бізнес-вантажі дружини міністра РФ

Керована державою компанія Lietuvos gelezinkeliai (Литовські залізниці) до середини 2022 року перевозила бізнес-вантажі дружини російського міністра з надзвичайних ситуацій Алєксандра Курєнкова Єлєни Мільської, яку називають причетною до викрадення українських дітей.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє розслідування журналістів LRT.

Згідно з розслідуванням, пов'язана з Мільською калінінградська компанія "Балт-Магістраль" мала до кінця минулого року договір із компанією LTG Cargo, що входить до групи Lietuvos gelezinkeliai.

Як стверджують журналісти, за надані послуги Lietuvos gelezinkeliai отримали 11,5 млн євро, а вантажоперевезення відбувалися до 19 липня 2022 року.

За даними розслідувачів, оскільки про шлюб Мільської з Курєнковим було публічно оголошено в серпні цього року, міністром той став у травні минулого року, а до санкційних списків ЄС його додали в грудні минулого року, у Lietuvos gelezinkeliai могли не знати про зв'язки своїх клієнтів з оточенням президента РФ.

У компанії Lietuvos gelezinkeliai заявили, що наприкінці 2022 року розірвали договір із "Балт-Магістраль", тоді як більшість вантажів ішла транзитом між основною частиною РФ та її Калінінградською областю.

За перші пів року було перевезено 110 тисяч тонн вантажів: переважно цемент, поодинокі вантажі хімічної промисловості, кераміки, нафтопродукції.

Згідно з розслідуванням російського видання Проект, Мільська безпосередньо причетна до депортації українських дітей, починаючи з 2014 року. Тоді з окупованого РФ Донецька вивозили вихованців дитячих будинків. А в жовтні 2022 року "волонтери" центру Мільської брали участь у вивезенні дітей із Херсонської області.

Раніше міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте не виключила можливості закриття кордону з Росією.

Перед цим повідомляли, що з кінця 2022 року, після запровадження спеціальної анкети, Литва визнала загрозою національній безпеці 1164 білорусів та росіян.