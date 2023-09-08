Розвідка Британії: альтернативні маршрути навряд чи зрівняються з експортом зерна через море

Розвідка Великої Британії відзначила роль, яку агроекспорт відіграє для України, і заявила, що альтернативні маршрути експорту зерна навряд чи зрівняються з чорноморським.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 8 вересня.

Там зазначили, що успішний експорт українського зерна в рамках Чорноморської зернової ініціативи допоміг знизити світові ціни та продовольчу безпеку.

За час дії ініціативи на світовий ринок надійшло понад 32 мільйони тонн продовольства, а індекс продовольчих цін впав на 23% від свого піка в березні 2022 року.

Країни, що розвиваються, особливо виграли від зниження цін, а також від прямого імпорту зерна з України.

"Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи призвів до скорочення українського експорту, що є очевидним зусиллям, спрямованим на деградацію української економіки та її здатності підтримувати військові зусилля", – йдеться в огляді.

У британському Міноборони нагадали, що сільськогосподарський сектор становив 40% українського експорту до війни і залишається життєво важливим, адже експорт продовольства приніс $28 млрд у 2021 році.

"Україна досягла успіху, використовуючи альтернативні способи експорту зерна, такі як річковий, залізничний та автомобільний транспорт, однак навряд чи вони можуть зрівнятися з пропускною спроможністю чорноморських експортних маршрутів", – стверджує британська розвідка.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін після переговорів з Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Сам Ердоган виступив за продовження Чорноморської зернової ініціативи і зазначив, що Україні "потрібно пом'якшити свій підхід" для її продовження.

Деталі читайте у статті: Провал Ердогана. Чим завершилася спроба лідера Туреччини домовитися з Путіним про зерно