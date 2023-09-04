Ердоган: Україні потрібно пом'якшити свій підхід для продовження "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з російським колегою Владіміром Путіним виступив за продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час спільної пресконференції з Путіним, повідомляє Anadolu.

Турецький лідер висловив переконання, що "зернову угоду" потрібно продовжити "шляхом усунення недоліків".

За його словами, висунуті альтернативні пропозиції не змогли запропонувати "стійку, безпечну і постійну модель, засновану на співпраці між сторонами, таку як Чорноморська зернова ініціатива".

"Ми підготували новий пакет пропозицій з ООН, який передбачає значний прогрес. Я вважаю, що за допомогою цього нового процесу можна досягти результатів. Україні, звичайно, потрібно пом'якшити свій підхід, щоб зробити спільні кроки з Росією", – зауважив Ердоган.

Він також висловив надію, що сторони "за короткий час досягнуть рішення, яке відповідатиме очікуванням".

Президент РФ Владімір Путін після переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Перед початком зустрічі з Ердоганом у Сочі 4 вересня Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у "зерновій угоді".

Наприкінці серпня міністри закордонних справ України та Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан у Києві обговорили відновлення роботи "зернової угоди".

Після того Фідан під час візиту у Москву після зустрічі з російським візаві Сергєєм Лавровим закликав до відновлення Чорноморської зернової ініціативи.