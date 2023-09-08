Разведка Британии: альтернативные маршруты вряд ли сравнятся с экспортом зерна через море

Разведка Великобритании отметила роль, которую агроэкспорт играет для Украины, и заявила, что альтернативные маршруты экспорта зерна вряд ли сравнятся с черноморским.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 8 сентября.

Там отметили, что успешный экспорт украинского зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы помог снизить мировые цены и продовольственную безопасность.

За время действия инициативы на мировой рынок поступило более 32 миллионов тонн продовольствия, а индекс продовольственных цен упал на 23% от своего пика в марте 2022 года.

Развивающиеся страны особенно выиграли от снижения цен, а также от прямого импорта зерна из Украины.

"Выход России из Черноморской зерновой инициативы привел к сокращению украинского экспорта, что является очевидным усилием, направленным на деградацию украинской экономики и ее способности поддерживать военные усилия", – говорится в обзоре.

В британском Минобороны напомнили, что сельскохозяйственный сектор составлял 40% украинского экспорта до войны и остается жизненно важным, ведь экспорт продовольствия принес $28 млрд в 2021 году.

"Украина преуспела, используя альтернативные способы экспорта зерна, такие как речной, железнодорожный и автомобильный транспорт, однако вряд ли они могут сравниться с пропускной способностью черноморских экспортных маршрутов", – утверждает британская разведка.

Напомним, президент РФ Владимир Путин после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

Сам Эрдоган выступил за продолжение Черноморской зерновой инициативы и отметил, что Украине "нужно смягчить свой подход" для ее продолжения.

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