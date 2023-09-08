Словаччина першою в Європі отримає модернізований F-16

На заводі компанії Lockheed Martin у США представили перший винищувач F-16 Block 70 для Словаччини, яку на заході представляв міністр оборони Мартін Скленар.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Словацька Республіка стане першою європейською країною, яка отримає модифіковану версію літака F-16 Block 70.

Lockheed Martin

Lockheed Martin

"Ці F-16 дозволять словацьким ВПС випереджати загрози в регіоні та брати участь у місіях союзників в Європі, НАТО та в усьому світі", – заявив віцепрезидент підрозділу винищувачів Lockheed Martin О. Джей Санчес.

Він додав, що цей літак уособлює міцне партнерство між компанією Lockheed Martin, Сполученими Штатами, Словаччиною та країнами-членами НАТО.

Раніше Словаччина передала Україні всі 13 винищувачів МіГ-29, які раніше уряд країни вирішив надати нашій державі для протистояння російському вторгненню.

У березні Збройні сили Словаччини оприлюднили відео, на якому показали процес відправлення перших чотирьох радянських винищувачів МіГ-29 Україні.