Словакия первой в Европе получит модернизированный F-16

На заводе компании Lockheed Martin в США представили первый истребитель F-16 Block 70 для Словакии, которую на мероприятии представлял министр обороны Мартин Скленара.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает официальный сайт компании.

Словацкая Республика станет первой европейской страной, которая получит модифицированную версию самолета F-16 Block 70.

LOCKHEED MARTIN

LOCKHEED MARTIN

"Эти F-16 позволят словацким ВВС опережать угрозы в регионе и участвовать в миссиях союзников в Европе, НАТО и во всем мире", – заявил вице-президент подразделения истребителей Lockheed Martin О. Джей Санчес.

Он добавил, что этот самолет олицетворяет крепкое партнерство между компанией Lockheed Martin, Соединенными Штатами, Словакией и странами-членами НАТО.

Ранее Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, которые ранее правительство страны решило предоставить нашему государству для противостояния российскому вторжению.

В марте Вооруженные силы Словакии обнародовали видео, на котором показали процесс отправки первых четырех советских истребителей МиГ-29 Украине.