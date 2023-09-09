СМИ: США приблизились к решению о ракетах ATACMS для Украины

Американские СМИ неофициально узнали, что решение о ракетах ATACMS для Украины может быть принято в ближайшее время и они могут войти в один из следующих пакетов помощи.

Об этом сообщает ABC, ссылаясь на разговор с осведомленным чиновником.

Он сказал, что ракеты уже "приближаются" ("are coming"), однако до официального объявления о решении планы еще могут корректировать.

Другой собеседник сказал, что вопрос о ракетах "на столе" и они вероятно войдут в будущий пакет помощи для Украины. Он также отметил, что решение еще не принято и до непосредственного получения ракет могут пройти "месяцы".

Как известно, Киев давно просит США о ракетах ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары на большую глубину в российский тыл. Эти потребности уже частично закрыли британско-французские Storm Shadow/SCALP, но США не спешили с решением вслед за Британией и Францией.

Год назад советник по нацбезопасности Джейк Салливан намекал, что это оружие, которое президент "не готов передавать" из-за риска эскалации.

В июле этого года Салливан сказал, что решение "за президентом" и вопрос обсуждали в разговоре Байдена и Зеленского.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в начале сентября после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве сказал, что "эта опция остается открытой" и выразил надежду, что дискуссии внутри администрации приведут к положительному решению.

Кулеба ранее заверял, что Украина будет использовать дальнобойные ракеты исключительно в пределах своей территории.