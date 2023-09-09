Блінкен засудив удари РФ по українських портах на Дунаї і звинуватив Кремль у "голодних іграх"

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив останню серію російських ударів по українських портах на Дунаї, які тепер відіграють ключову роль для експорту зерна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Блінкен наголосив, що Росія продовжує систематично руйнувати інфраструктуру у портах на Дунаї, важливу для експорту українського зерна на світові ринки після виходу Кремля з Чорноморської зернової ініціативи.

Russia continues its attacks on Ukraine's vital Danube ports, systematically destroying civilian infrastructure to prevent Ukrainian grain from feeding the world. This is Russia's playbook: strangle Ukrainian grain exports, weaponize food, and make hungry people pay the price. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 8, 2023

"Це російська методичка: заблокувати український експорт, перетворити продовольство на зброю і змусити голодних людей платити за наслідки цього" , – заявив він.

Перед тим відбулася розмова Блінкена з главою МЗС Румунії, вони обговорювали розслідування щодо уламків безпілотника, знайдених на румунському березі Дунаю після обстрілів РФ української території.

Дипломати також обговорили додаткову співпрацю задля збереження безпеки повітряного простору, в тому числі майбутню ротацію додаткових американських винищувачів F-16 для посилення місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Румунії.

Також у п'ятницю німецьке Bild опублікувало матеріал про те, що генсек ООН нібито веде таємні переговори з Москвою щодо відновлення "зернової угоди" в обмін на санкційні поступки.

Речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко наголосив на незмінності української позиції щодо того, що послаблення санкцій проти РФ призведе до нового шантажу з боку Кремля.