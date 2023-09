Блінкен засудив удари РФ по українських портах на Дунаї і звинуватив Кремль у "голодних іграх"

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив останню серію російських ударів по українських портах на Дунаї, які тепер відіграють ключову роль для експорту зерна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Блінкен наголосив, що Росія продовжує систематично руйнувати інфраструктуру у портах на Дунаї, важливу для експорту українського зерна на світові ринки після виходу Кремля з Чорноморської зернової ініціативи.

Russia continues its attacks on Ukraine's vital Danube ports, systematically destroying civilian infrastructure to prevent Ukrainian grain from feeding the world. This is Russia's playbook: strangle Ukrainian grain exports, weaponize food, and make hungry people pay the price.