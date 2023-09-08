Блінкен поговорив з румунською колегою про падіння російського дрона в Румунії
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Румунії Лумініцою Одобеску.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Держдепі за результатами розмови.
Під час розмови йшлося про розслідування падіння в Румунії уламків російського безпілотника.
"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Одобеску обговорили румунське розслідування щодо уламків безпілотника, знайдених в Румунії поблизу кордону з Україною", – йдеться у повідомленні.
Дипломати також обговорили додаткову співпрацю задля збереження безпеки повітряного простору, в тому числі майбутню ротацію додаткових американських винищувачів F-16 для посилення місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Румунії.
Блінкен також підтвердив непохитну підтримку Румунії Сполученими Штатами.
Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.
Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".