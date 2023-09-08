Блінкен поговорив з румунською колегою про падіння російського дрона в Румунії

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Румунії Лумініцою Одобеску.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Держдепі за результатами розмови.

Під час розмови йшлося про розслідування падіння в Румунії уламків російського безпілотника.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Одобеску обговорили румунське розслідування щодо уламків безпілотника, знайдених в Румунії поблизу кордону з Україною", – йдеться у повідомленні.

Дипломати також обговорили додаткову співпрацю задля збереження безпеки повітряного простору, в тому числі майбутню ротацію додаткових американських винищувачів F-16 для посилення місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Румунії.

Блінкен також підтвердив непохитну підтримку Румунії Сполученими Штатами.

Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".