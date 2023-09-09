Блинкен осудил удары РФ по украинским портам на Дунае и обвинил Кремль в "голодных играх"

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил последнюю серию российских ударов по украинским портам на Дунае, которые теперь играют ключевую роль для экспорта зерна.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Блинкен отметил, что Россия продолжает систематически разрушать инфраструктуру в портах на Дунае, важную для экспорта украинского зерна на мировые рынки после выхода Кремля из Черноморской зерновой инициативы.

Russia continues its attacks on Ukraine's vital Danube ports, systematically destroying civilian infrastructure to prevent Ukrainian grain from feeding the world. This is Russia's playbook: strangle Ukrainian grain exports, weaponize food, and make hungry people pay the price. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 8, 2023

"Это российская методичка: заблокировать украинский экспорт, превратить продовольствие в оружие и заставить голодных людей платить за последствия этого", – заявил он.

Перед тем состоялся разговор Блинкена с главой МИД Румынии, они обсуждали расследование в отношении обломков беспилотника, найденных на румынском берегу Дуная после обстрелов РФ украинской территории.

Дипломаты также обсудили дополнительное сотрудничество для сохранения безопасности воздушного пространства, в том числе будущую ротацию дополнительных американских истребителей F-16 для усиления миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Румынии.

Также в пятницу немецкое Bild опубликовало материал о том, что генсек ООН якобы ведет тайные переговоры с Москвой о возобновлении "зерновой сделки" в обмен на санкционные уступки.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко отметил неизменность украинской позиции относительно того, что ослабление санкций против РФ приведет к новому шантажу со стороны Кремля.