Блинкен осудил удары РФ по украинским портам на Дунае и обвинил Кремль в "голодных играх"

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил последнюю серию российских ударов по украинским портам на Дунае, которые теперь играют ключевую роль для экспорта зерна.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Блинкен отметил, что Россия продолжает систематически разрушать инфраструктуру в портах на Дунае, важную для экспорта украинского зерна на мировые рынки после выхода Кремля из Черноморской зерновой инициативы.

Russia continues its attacks on Ukraine's vital Danube ports, systematically destroying civilian infrastructure to prevent Ukrainian grain from feeding the world. This is Russia's playbook: strangle Ukrainian grain exports, weaponize food, and make hungry people pay the price.