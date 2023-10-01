Палата представителей США утвердила временный бюджет без средств для поддержки Украины

Палата представителей США в последний момент утвердила временный бюджет, предотвращающий остановку работу правительства, однако без средств на помощь Украине.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Палата представителей в Конгрессе все же одобрила проект 88 голосами против девяти, что обеспечит функционирование правительства до 17 ноября.

Сначала в проекте предусматривали дополнительное финансирование для поддержки Украины, но это положение изъяли, как и финансирование на меры безопасности на границе.

Спикер Кевин Маккарти заявил, что деньги для Украины должны быть изъяты из законопроекта, чтобы его можно было принять и предотвратить "шатдаун".

После этого представители обеих партий в Сенате выступили с совместным заявлением, где обещают проголосовать за дополнительное финансирование для помощи Украине в ближайшие недели.

Лидеры демократов в Палате представителей заявили, что ожидают от спикера Кевина Маккарти внесения отдельного проекта по помощи Украине.

Как известно, в Госдепе США уже готовились к возможной приостановке работы правительства, в Пентагоне признавали, что возможный шатдаун затронет и программу обучения украинских летчиков и обслуживающего персонала на истребителях F-16.

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