Байден закликав Конгрес не допустити проблем з коштами на допомогу Україні

Президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні після того, як тимчасовий бюджет схвалили без цих коштів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувава Білий дім.

Байден привітав ухвалення обома палатами Конгресу проєкту про тимчасове фінансування уряду, зазначивши, що це відвернуло нікому не потрібну кризу.

"Проте хочу чітко сказати: ми взагалі не мали опинитися у такому становищі", – наголосив президент, нагадавши про угоду зі спікером Палати представників, республіканцем Кевіном Маккарті, досягнену саме для запобігання такій ситуації.

"Тижнями радикальні республіканці у Палаті представників намагалися відійти від цієї домовленості, вимагаючи великих урізань витрат, що завдало би великої шкоди мільйонам американців. Їм це не вдалося", – зазначив Байден.

Він також наголосив, що чекає від Конгресу схвалення додаткових коштів на підтримку України.

"Ми не можемо за жодних обставин допустити, щоби американська підтримка для України переривалася. Я цілком очікую, що спікер збереже свою відданість народу України і забезпечить ухвалення підтримки, необхідної для допомоги Україні в цей критичний момент", – заявив Джо Байден.

З аналогічним закликом виступив і глава Пентагону Ллойд Остін. "Закликаю Конгрес діяти відповідно до зобов'язання Америки надати невідкладно потрібну допомогу народу України, який захищає власну країну від сил тиранії. Амирика має діяти відповідно до викликів цього світу і залишатися лідером", – закликав Остін.

