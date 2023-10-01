Байден призвал Конгресс не допустить проблем с помощью для Украины

Президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проб

I welcome congressional action tonight to avert an unnecessary and destructive government shutdown, but I also urge Congress to live up to America’s commitment to provide urgently-needed assistance to the people of Ukraine. https://t.co/SMsXybhKs8 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 1, 2023

лем с помощью Украине после того, как временный бюджет одобрили без этих средств.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал Белый дом.

Байден приветствовал принятие обеими палатами Конгресса проекта о временном финансировании правительства, отметив, что это предотвратило никому не нужный кризис.

"Однако хочу четко сказать: мы вообще не должны были оказаться в таком положении", – подчеркнул президент, напомнив о соглашении со спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти, достигнутом именно для предотвращения такой ситуации.

"Неделями радикальные республиканцы в Палате представителей пытались отойти от этой договоренности, требуя больших урезаний расходов, что нанесло бы большой вред миллионам американцев. Им это не удалось", – отметил Байден.

Он также отметил, что ждет от Конгресса одобрения дополнительных средств на поддержку Украины.

"Мы не можем ни при каких обстоятельствах допустить, чтобы американская поддержка для Украины прерывалась. Я ожидаю, что спикер сохранит свою преданность народу Украины и обеспечит принятие поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент", – заявил Джо Байден.

С аналогичным призывом выступил и глава Пентагона Ллойд Остин. "Призываю Конгресс действовать в соответствии с обязательством Америки предоставить безотлагательно нужную помощь народу Украины, который защищает собственную страну от сил тирании. Америка должна действовать в соответствии с вызовами этого мира и оставаться лидером", – призвал Остин.

I welcome congressional action tonight to avert an unnecessary and destructive government shutdown, but I also urge Congress to live up to America’s commitment to provide urgently-needed assistance to the people of Ukraine. https://t.co/SMsXybhKs8 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 1, 2023

Напомним, 30 сентября Палата представителей США в последний момент утвердила временный бюджет, предотвращающий остановку работу правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие.

После этого представители обеих партий в Сенате выступили с совместным заявлением, где обещают проголосовать за дополнительное финансирование для помощи Украине в ближайшие недели.

Лидеры демократов в Палате представителей заявили, что ожидают от спикера Кевина Маккарти внесения отдельного проекта по помощи Украине.

В Госдепе США уже готовились к возможной приостановке работы правительства, в Пентагоне признавали, что возможный шатдаун затронет и программу обучения украинских летчиков и обслуживающего персонала на истребителях F-16.

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