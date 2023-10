ЄС засудив теракт в Анкарі біля будівлі МВС

Євросоюз засудив теракт у столиці Туреччини біля будівлі Міністерства внутрішніх справ, внаслідок якого постраждали двоє правоохоронців.

Як повідомляє "Європейська правда", із заявою від імені ЄС виступив головний дипломат союзу Жозеп Боррель.

Боррель від імені Євросоюзу засудив напад біля Міністерства внутрішніх справ Туреччини.

"Висловлюємо солідарність з Туреччиною і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", – написав він.

The EU condemns the terrorist attack on the Turkish Ministry of Interior in Ankara, wounding several policemen.



We express solidarity with Türkiye and wish a speedy recovery to the injured.