ЄС засудив теракт в Анкарі біля будівлі МВС

Євросоюз засудив теракт у столиці Туреччини біля будівлі Міністерства внутрішніх справ, внаслідок якого постраждали двоє правоохоронців.

Як повідомляє "Європейська правда", із заявою від імені ЄС виступив головний дипломат союзу Жозеп Боррель.

Боррель від імені Євросоюзу засудив напад біля Міністерства внутрішніх справ Туреччини.

"Висловлюємо солідарність з Туреччиною і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", – написав він.

The EU condemns the terrorist attack on the Turkish Ministry of Interior in Ankara, wounding several policemen.



We express solidarity with Türkiye and wish a speedy recovery to the injured. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023

Серед країн Євросоюзу, які відреагували на інцидент окремими заявами, у тому числі Швеція, для якої турецьке вето вже багато місяців залишається головною перешкодою для завершення вступу в НАТО.

"Швеція рішуче засуджує сьогоднішню терористичну атаку в Анкарі. Підтвержуємо нашу відданість довгостроковій співпраці з Туреччиною у боротьбі з тероризмом і бажаємо швидкого та повного відновлення постраждалим", – йдеться у заяві прем’єра Швеції Ульфа Крістерссона.

Sweden strongly condemns today's terrorist attack in Ankara. We reaffirm our commitment to long-term cooperation with Türkiye in combatting terrorism and wish for quick and full recovery of the ones injured. — SwedishPM (@SwedishPM) October 1, 2023

Нагадаємо, в МВС Туреччини повідомили, що близько 9:30 у неділю під будівлю Головного директорату з безпеки під’їхало авто з двома зловмисниками, після чого один підірвав себе, а іншого нейтралізували. Внаслідок інциденту поранені двоє правоохоронців, загрози для їхнього життя немає.