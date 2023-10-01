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ЕС осудил теракт в Анкаре возле здания МВД

Воскресенье, 1 октября 2023, 12:56

Евросоюз осудил теракт в столице Турции возле здания Министерства внутренних дел, в результате которого пострадали двое правоохранителей.

Как сообщает "Европейская правда", с заявлением от имени ЕС выступил главный дипломат союза Жозеп Боррель.

Боррель от имени Евросоюза осудил нападение возле Министерства внутренних дел Турции.

"Выражаем солидарность с Турцией и желаем скорейшего выздоровления раненым", – написал он.

Среди стран Евросоюза, которые отреагировали на инцидент отдельными заявлениями, в том числе Швеция, для которой турецкое вето уже много месяцев остается главным препятствием для завершения вступления в НАТО.

"Швеция решительно осуждает сегодняшнюю террористическую атаку в Анкаре. Подтверждаем нашу приверженность долгосрочному сотрудничеству с Турцией в борьбе с терроризмом и желаем быстрого и полного восстановления пострадавшим", – говорится в заявлении премьера Швеции Ульфа Кристерссона.

Напомним, в МВД Турции сообщили, что около 9:30 в воскресенье под здание Главного директората по безопасности подъехало авто с двумя злоумышленниками, после чего один подорвал себя, а второго нейтрализовали. В результате инцидента ранены двое правоохранителей, угрозы для их жизни нет.

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Турция Боррель Швеция