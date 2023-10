ЕС осудил теракт в Анкаре возле здания МВД

Евросоюз осудил теракт в столице Турции возле здания Министерства внутренних дел, в результате которого пострадали двое правоохранителей.

Как сообщает "Европейская правда", с заявлением от имени ЕС выступил главный дипломат союза Жозеп Боррель.

Боррель от имени Евросоюза осудил нападение возле Министерства внутренних дел Турции.

The EU condemns the terrorist attack on the Turkish Ministry of Interior in Ankara, wounding several policemen.



We express solidarity with Türkiye and wish a speedy recovery to the injured.