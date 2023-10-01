ЕС осудил теракт в Анкаре возле здания МВД

Евросоюз осудил теракт в столице Турции возле здания Министерства внутренних дел, в результате которого пострадали двое правоохранителей.

Как сообщает "Европейская правда", с заявлением от имени ЕС выступил главный дипломат союза Жозеп Боррель.

Боррель от имени Евросоюза осудил нападение возле Министерства внутренних дел Турции.

The EU condemns the terrorist attack on the Turkish Ministry of Interior in Ankara, wounding several policemen.



We express solidarity with Türkiye and wish a speedy recovery to the injured. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023

"Выражаем солидарность с Турцией и желаем скорейшего выздоровления раненым", – написал он.

Среди стран Евросоюза, которые отреагировали на инцидент отдельными заявлениями, в том числе Швеция, для которой турецкое вето уже много месяцев остается главным препятствием для завершения вступления в НАТО.

Sweden strongly condemns today's terrorist attack in Ankara. We reaffirm our commitment to long-term cooperation with Türkiye in combatting terrorism and wish for quick and full recovery of the ones injured. — SwedishPM (@SwedishPM) October 1, 2023

"Швеция решительно осуждает сегодняшнюю террористическую атаку в Анкаре. Подтверждаем нашу приверженность долгосрочному сотрудничеству с Турцией в борьбе с терроризмом и желаем быстрого и полного восстановления пострадавшим", – говорится в заявлении премьера Швеции Ульфа Кристерссона.

Напомним, в МВД Турции сообщили, что около 9:30 в воскресенье под здание Главного директората по безопасности подъехало авто с двумя злоумышленниками, после чего один подорвал себя, а второго нейтрализовали. В результате инцидента ранены двое правоохранителей, угрозы для их жизни нет.