Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель завітав до Одеси з неоголошеним візитом.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X), виклавши відео свого перебування у приміщенні Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав унаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ.

Він заявив, що Одеса – прекрасне історичне місто, яке повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

↓https://t.co/GSaSr71RSW — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023

"Натомість, воно з'являється в новинах як часта мішень путінської війни", – додав Боррель.

За його словами, ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією. Він констатував, що минув рік з часу незаконної анексії РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Україна має повне право захищатися від російської агресії та відновити повний контроль над своєю територією. ЄС буде з Україною стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Боррель.

У вівторок у Брюсселі відбулося шосте засідання Координаційної платформи донорів України, на якому обговорювали фінансові потреби України після завершення 2023 року та оцінку допомоги за цей рік.

Від ЄС на зустрічі був генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства і переговорів про розширення Герт Ян Купман, від США – радник Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Майкл Пайл та нещодавно призначена спецпредставниця з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, від України – віцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков, перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, міністр фінансів України Сергій Марченко.