Боррель у Києві: ЄС готує довгострокові безпекові зобов'язання для України

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту до Києва анонсував підготовку довгострокових безпекових зобов'язань для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

Боррель зазначив, що під час поїздки до української столиці він зустрівся із новим міністром оборони Рустемом Умєровим, під час якої обговорив "безперервну військову допомогу ЄС".

Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.



In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8