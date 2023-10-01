Боррель в Киеве: ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Киев анонсировал подготовку долгосрочных обязательств по безопасности для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

Боррель отметил, что во время поездки в украинскую столицу он встретился с новым министром обороны Рустемом Умеровым, во время которой обсудил "непрерывную военную помощь ЕС".

Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.



In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023

"Украина нуждается в большем количестве возможностей и нуждается в них быстрее... Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины", – подчеркнул Боррель.

Напомним, в воскресенье Боррель прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Все вместе они почтили память украинских защитников, погибших в развязанной Россией войне.

Перед этим Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Он посетил Спасо-Преображенский, который пострадал в результате ракетного удара оккупационных войск РФ.