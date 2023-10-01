Укр Рус Eng

Боррель в Киеве: ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины

Воскресенье, 1 октября 2023, 18:23

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Киев анонсировал подготовку долгосрочных обязательств по безопасности для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

Боррель отметил, что во время поездки в украинскую столицу он встретился с новым министром обороны Рустемом Умеровым, во время которой обсудил "непрерывную военную помощь ЕС".

"Украина нуждается в большем количестве возможностей и нуждается в них быстрее... Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины", – подчеркнул Боррель.

Напомним, в воскресенье Боррель прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Все вместе они почтили память украинских защитников, погибших в развязанной Россией войне.

Перед этим Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Он посетил Спасо-Преображенский, который пострадал в результате ракетного удара оккупационных войск РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Боррель Война с РФ