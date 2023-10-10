Боррель запросив на екстрену зустріч ЄС представників Ізраїлю та Палестини

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запросив на екстрену зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу щодо ситуації в Ізраїлі дипломатичних представників двох ворогуючих сторін.

Про це Боррель розповів у своєму Twitter (Х) у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Я запросив міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена приєднатися до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яку я скликаю сьогодні в другій половині дня. Я також запросив міністра закордонних справ Ріяда Аль-Малікі виступити на засіданні і представити позицію Палестинської адміністрації", – зазначив глава дипломатії Євросоюзу.

I have invited Israeli Foreign Minister @elicoh1 to join the meeting of EU Foreign Ministers I am convening this afternoon.

I have also invited Foreign Minister Malki @pmofa to address the meeting and present the views of the Palestinian Authority. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2023

Як відомо, ЄС протягом десятиріч є найбільшим донором палестинського народу.

Водночас відразу після нападу ХАМАС на Ізраїль глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Ізраїль має абсолютне право на самозахист.

Євросоюз, на відміну від США, історично прихильніше ставиться до палестинців. ЄС системно наполягав на тому, що палестинська держава має бути заснована в кордонах 1967 року з обміном територіями, де Єрусалим має бути розділений і стати столицею обох держав – Ізраїлю та Палестини.

Міністри закордонних справ ЄС у вівторок обговорять на зустрічі в Омані ситуацію в Ізраїлі та визначать, які дії слід вжити далі.

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