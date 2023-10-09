У Єврокомісії знову уточнили заяву про "перегляд" допомоги палестинцям

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що рішення Європейської комісії про перегляд фінансової допомоги палестинським територіям не стосується проєктів, які фінансуються вже зараз.

Про це Боррель написав у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Перегляд допомоги ЄС Палестині, оголошений Європейською комісією, не призупинить належні виплати, як роз'яснюється в пресрелізі Комісії", – зазначив топ-дипломат Євросоюзу.

Єврокомісія на своєму сайті пояснила, що "терміновий перегляд допомоги ЄС Палестині" спрямований на те, щоб фінансування з боку ЄС не дозволяло жодній терористичній організації опосередковано здійснювати напади проти Ізраїлю.

"Водночас оскільки ніяких виплат (для палестинських територій. – Ред.) не було передбачено, вони не будуть призупинені", – йдеться в пресрелізі, де також вказується, що рішення не вплине на гуманітарну допомогу.

Після оголошення єврокомісара з питань сусідства Олівера Варгеї про перегляд фінансування проєктів для палестинців такі держави ЄС, як Бельгія, Ірландія, Іспанія та Люксембург застерегли від ухвалення поспішних рішень.

"Ми вважаємо, що немає жодних правових підстав для одностороннього рішення такого роду з боку окремого комісара, і ми не очікуємо призупинення допомоги", – заявив представник Міністерства закордонних справ Ірландії.

Нагадаємо, раніше про рішення призупинити фінансову допомогу Палестині оголосили окремо Німеччина й Австрія.

Також відомо, що ЄС у вівторок, 10 жовтня, проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль.