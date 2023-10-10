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ЗМІ: Зеленський не виступить у парламенті Румунії через "депутатів з проросійськими симпатіями"

Вівторок, 10 жовтня 2023, 15:13

Виступ президента України Володимира Зеленського у парламенті Румунії скасували через "депутатів з проросійськими симпатіями".

Про це повідомила румунська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Як відомо, Зеленський 10 вересня прибув з першим офіційним візитом до Румунії за час повномасштабної війни і вже зустрівся з президентом Клаусом Йоганнісом.

Близько 16:00 запланована зустріч з президентом Сенату, а також тимчасовим спікером Палати депутатів. 

О 17 годині планувалася промова Зеленського у парламенті, але пресслужба Палати депутатів повідомила, що "спільне засідання Палати депутатів і Сенату у зв’язку зі зверненням президента України скасовано", не надаючи пояснень. 

Журналісти припускають, що таке рішення могли ухвалити через можливі спроби зірвати промову з боку депутатів "з проросійськими симпатіями". 

Увечері Зеленський має зустрітися з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. 

Чолаку раніше повідомляв, що вирушить до Києва для завершення переговорів щодо подальшого експорту українського зерна до Румунії.

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