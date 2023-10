Генсек НАТО обговорив із президентом Фінляндії ушкодження підводної інфраструктури

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у вівторок провів телефонну розмову з фінським президентом Саулі Нііністьо на тлі повідомлень про можливу диверсію на газогоні Balticconnector між Фінляндією та Естонією, а також підводного кабелю.

Про це Столтенберг повідомив у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

"Поговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо стосовно ушкодження підводної інфраструктури між Естонією та Фінляндією. НАТО ділиться інформацією й готове підтримати союзників", – зазначив генсек Альянсу.

