Генсек НАТО обговорив із президентом Фінляндії ушкодження підводної інфраструктури

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у вівторок провів телефонну розмову з фінським президентом Саулі Нііністьо на тлі повідомлень про можливу диверсію на газогоні Balticconnector між Фінляндією та Естонією, а також підводного кабелю.

Про це Столтенберг повідомив у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

"Поговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо стосовно ушкодження підводної інфраструктури між Естонією та Фінляндією. НАТО ділиться інформацією й готове підтримати союзників", – зазначив генсек Альянсу.

Spoke with President Sauli @niinisto on damage to undersea infrastructure between #Estonia & #Finland. #NATO is sharing information & stands ready to support Allies concerned. @TPKanslia @EstonianGovt — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 10, 2023

Своєю чергою Нііністьо за підсумками розмови зі Столтенбергом повідомив, що НАТО готовий допомогти в розслідуванні інциденту на газогоні.

"Ймовірно, ушкодження як газопроводу, так і кабелю зв’язку стали наслідком зовнішнього впливу", – зазначив він.

Фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland повідомив про перекриття газогону Balticconnector через підозру в можливому витоку газу в неділю. Хоча інцидент не впливає на забезпечення Фінляндії газом, ремонтні роботи, як вважається, триватимуть кілька місяців.

За даними ЗМІ, в політичному й військовому керівництві Фінляндії припускають, що за інцидентом із витоком газопроводу Balticconnector, який сполучає країну з Естонією, могла стояти Росія. Увечері фінська влада має дати брифінг щодо інциденту.

Естонсько-фінський спільний газопровід Balticconnector відкрили у грудні 2019 року. Довжина підводної частини Balticconnector від естонського портового міста Палдіскі до фінського Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії.

Мета Balticconnector полягала в забезпеченні транспортування газу між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат й зменшення залежності місцевих ринків від російського "Газпрому".