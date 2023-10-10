Генсек НАТО обсудил с президентом Финляндии повреждение подводной инфраструктуры

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник провел телефонный разговор с финским президентом Саули Ниинистё на фоне сообщений о возможной диверсии на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией, а также подводного кабеля.

Об этом Столтенберг сообщил в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

"Поговорил с президентом Финляндии Саули Ниинистё о повреждении подводной инфраструктуры между Эстонией и Финляндией. НАТО делится информацией и готов поддержать союзников", – отметил генсек Альянса.

Spoke with President Sauli @niinisto on damage to undersea infrastructure between #Estonia & #Finland. #NATO is sharing information & stands ready to support Allies concerned. @TPKanslia @EstonianGovt — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 10, 2023

В свою очередь Ниинистё по итогам разговора со Столтенбергом сообщил, что НАТО готов помочь в расследовании инцидента на газопроводе.

"Вероятно, повреждения как газопровода, так и кабеля связи стали следствием внешнего воздействия", – отметил он.

Финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения в возможной утечке газа в воскресенье. Хотя инцидент не влияет на обеспечение Финляндии газом, ремонтные работы, как считается, продлятся несколько месяцев.

По данным СМИ, в политическом и военном руководстве Финляндии предполагают, что за инцидентом с утечкой газопровода Balticconnector, который соединяет страну с Эстонией, могла стоять Россия. Вечером финские власти должны дать брифинг по инциденту.

Эстонско-финский совместный газопровод Balticconnector открыли в декабре 2019 года. Длина подводной части Balticconnector от эстонского портового города Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.

Цель Balticconnector заключалась в обеспечении транспортировки газа между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат и уменьшения зависимости местных рынков от российского "Газпрома".