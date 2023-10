Генсек НАТО обсудил с президентом Финляндии повреждение подводной инфраструктуры

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник провел телефонный разговор с финским президентом Саули Ниинистё на фоне сообщений о возможной диверсии на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией, а также подводного кабеля.

Об этом Столтенберг сообщил в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

"Поговорил с президентом Финляндии Саули Ниинистё о повреждении подводной инфраструктуры между Эстонией и Финляндией. НАТО делится информацией и готов поддержать союзников", – отметил генсек Альянса.

