ЗМІ: Росія могла пошкодити газогін між Фінляндією та Естонією

У політичному й військовому керівництві Фінляндії припускають, що за інцидентом із витоком газопроводу Balticconnector, який сполучає країну з Естонією, могла стояти Росія.

Про це стало відомо фінській газеті Iltalehti з власних джерел, пише "Європейська правда".

Спецслужби Фінляндії вважають, що інцидент на газогоні Balticconnector становить загрозу національній безпеці країни. Розслідуванням займаються фінські Сили оборони.

На причетність РФ вказує те, що російські судна помічали поблизу фінського узбережжя – ймовірно, вони визначали їхнє місцеперебування. Крім того, пошкодження виявили в телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією.

Очікується, що ввечері у вівторок уряд Фінляндії проведе терміновий брифінг щодо інциденту, на ньому будуть присутні прем’єр-міністр Петтері Орпо та міністр оборони Антті Хяккянен.

Фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland повідомив про перекриття газогону Balticconnector через підозру в можливому витоку газу в неділю.

Хоча інцидент не впливає на забезпечення Фінляндії газом, ремонтні роботи, як вважається, триватимуть кілька місяців.

Естонсько-фінський спільний газопровід Balticconnector відкрили у грудні 2019 року. Довжина підводної частини Balticconnector від естонського портового міста Палдіскі до фінського Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії.

Мета Balticconnector полягала в забезпеченні транспортування газу між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат й зменшення залежності місцевих ринків від російського "Газпрому".